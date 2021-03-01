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Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 00:38
Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може видвинутся кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

Про це Трамп сказав під час виступу у Флориді 28 лютого, передає Fox News.

Колишній президент США впевнений, що зможе отримати перемогу на виборах "в третій раз".

"Хто знає, можливо, я навіть вирішу перемогти їх в третій раз", - сказав Трамп.

Він також додав, що Байден вже став "найгіршим президентом в історії США.

Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

РБК-Україна писало, що адміністрація Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа.

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