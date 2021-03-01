Трамп заявил, что может выдвигаться на пост президента США в третий раз

Дональд Трамп не исключает возможности того, что в третий раз может видвинутся кандидатом в президенты США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде 28 февраля, передает Fox News .

Бывший президент США уверен, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз".

"Кто знает, возможно, я даже решу победить их в третий раз", - сказал Трамп.

Он также добавил, что Байден уже стал "худшим президентом" в истории США.