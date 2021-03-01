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Трамп заявил, что может выдвигаться на пост президента США в третий раз

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 00:38
Трамп заявил, что может выдвигаться на пост президента США в третий раз Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Дональд Трамп не исключает возможности того, что в третий раз может видвинутся кандидатом в президенты США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде 28 февраля, передает Fox News.

Бывший президент США уверен, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз".

"Кто знает, возможно, я даже решу победить их в третий раз", - сказал Трамп.

Он также добавил, что Байден уже стал "худшим президентом" в истории США.

Ранее сообщалось, что Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США.

РБК-Украина писало, что администрация Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа.

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