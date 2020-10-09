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Трамп може повернутися до публічних заходів в суботу

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп може повернутися до публічних заходів в суботу 10 жовтня. У нього немає ніяких ознак прогресуючого захворювання.

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Заява лікаря Шона Конлі оприлюднила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.

Лікар, зокрема, заявив про хороше самопочуття президента.

"Він виключно добре реагує на лікування, без будь-яких даних про негативні терапевтичних наслідки за результатами огляду", - уклав Конлі.

Раніше повідомлялося, що Трамп повернеться до передвиборчої кампанії уже на наступному тижні.

Також повідомлялося, що у Трампа вже протягом доби немає симптомів хвороби. Крім того, вже виявили антитіла до коронавірус.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недуга виявили і у його дружини, Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування і дотримання карантину.

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