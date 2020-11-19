Трамп не готується до саміту G7 в цьому році

Президент США Дональд Трамп не планує проводити очний саміт G7 до кінця цього року. Роботи над підготовкою саміту не ведуться.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела.
За їх даними, Трамп досі так і не прийняв остаточного рішення про проведення саміту, хоча залишається не так багато часу до того, як він повинен передати владу переможцю на президентських виборах у США Джо Байдену.
Три дипломатичних джерела заявили, що адміністрація Трампа не оголосила про терміни або порядку денному можливого саміту G7. Хоча онлайн-зустріч ще можлива, робота над яким-небудь спільною заявою не велася. Цей процес зазвичай займає кілька місяців.
Раніше Трамп говорив, що розглядає можливість провести саміт G7 після загальних виборів у США.
Трамп заявив, що неодмінно запросив на саміт G7 російського президента Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше саміт лідерів G7 був перенесено на вересень.