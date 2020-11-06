Трамп готується достроково заступити на другий термін, навіть без перемоги, - Politico

Чинний американський президент Дональд Трамп готується достроково заступити на другий термін, навіть не чекаючи на офіційні результати виборів в США. Згідно його стратегії, він спробує переконати країну, що вже виграв вибори.

Про це пише Politico з посиланням на три джерела, які обізнані про стратегію Трампа.

Як зазначають джерела, Трамп та його помічники підготували стратегію, згідно з якою він по максимуму буде використовувати своє нинішнє становище в Білому домі. Не виключено, що він звільнить кількох членів уряду та інших чиновників, у тому числі директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони Марка Еспера. Також передбачається, що він відновить графік поїздок, поки його команда буде оскаржувати результати виборів у деяких штатах.

Politico пише, що Трамп розчарований програшем в Арізоні, а його роздратування посилюється спробами Джо Байдена почати процедуру зміни президента та передачі влади. Тому звільнення можуть статися протягом наступного тижня, навіть якщо результати виборів будуть на користь Байдена або залишаться неясними.

Очікується, що Трамп підпише низку документів, у тому числі тих, що стосуються торгівлі з Китаєм, щоб показати, що він як і раніше у справі. За словами двох республіканців, близьких до Білого дому, він також може підписати кілька указів з культурних і соціальних питань, які йому подобаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден вже запустив сайт перехідного періоду, спрямованого на підготовку до передачі влади.

Згідно з проміжними результатами виборів, Байден лідирує на виборах президента США. Однак ще тривають підрахунки голосів у декількох штатах.