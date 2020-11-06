Трамп готовится досрочно заступить на второй срок, даже без победы, - Politico

Действующий американский президент Дональд Трамп готовится досрочно заступить на второй срок, даже не дожидаясь официальных результатов выборов в США. Согласно его стратегии, он попытается убедить страну, что уже выиграл выборы.

Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника, которые осведомлены о стратегии Трампа.

Как отмечают источники, Трамп и его помощники подготовили стратегию, согласно которой он по максимуму будет использовать свое нынешнее положение в Белом доме. Не исключено, что он уволит нескольких членов правительства и других чиновников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера. Также предполагается, что он возобновит график поездок, пока его команда будет оспаривать результаты выборов в некоторых штатах.

Politico пишет, что Трамп разочарован проигрышем в Аризоне, а его раздражение усугубляется попытками Джо Байдена начать процедуру смены президента и передачи власти. Поэтому увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.

Ожидается, что Трамп подпишет ряд документов, в том числе касающихся торговли с Китаем, чтобы показать, что он по-прежнему в деле. По словам двух республиканцев, близких к Белому дому, он также может подписать несколько указов по культурным и социальным вопросам, которые ему нравятся.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден уже запустил сайт переходного периода, направленного на подготовку к передаче власти.

Согласно промежуточным результатам выборов, Байден лидирует на выборах президента США. Однако еще продолжаются подсчеты голосов в нескольких штатах.