RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ТКГ досі не вирішила питання розблокування пунктів пропуску на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 24 листопада, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони не змогли вирішити питання розблокування роботи пунктів пропуску на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Гуманітарна підгрупа сьогодні знову продовжила обговорення технічних питань щодо забезпечення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте", які цього місяця були відкриті українською стороною в рамках домовленостей "нормандської четвірки".

"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", - зазначили з української сторони.

Таку ж "малозрозумілу позицію" представники Росії зайняли і в питанні обміну полоненими.

Нагадаємо, до цього в українській делегації ТКГ заявляли, про узгодження технічних деталей для розблокування КПВВ "Золоте" і "Щастя" на Донбасі.

Крім того, представник окупантів в ТКГ Владислав Дейнего говорив, що проросійські бойовики можуть розблокувати роботу КПВВ "Щастя" і "Золоте" найближчими тижнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасКПВВКонтактная група