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У ТКГ розповіли, коли амністують учасників війни на Донбасі

Автор: Лера Полищук

Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, буде прийнятий Верховною радою після виборів і формування місцевих органів влади на цих територіях відповідно до українського законодавства. В законі будуть враховані особливості регіону та світовий досвід у цих питаннях.

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Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в інтерв'ю ТАСС.

"Коли буде створена місцева влада після виборів на непідконтрольної території, буде прийнятий українським парламентом закон про амністію. Амністія до виборів нереальна", - сказав він.

Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій з участю місцевої влади Донбасу.

"Кожна людина буде розглядатися окремо, його вина буде доведена згідно з законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що амністія не буде застосовуватися до осіб, які причетні до авіакатастрофи МН17 і військових злочинів в ході війни на Донбасі.

Крім того, раніше Він заявив, що амністія на Донбасі буде вводитися виходячи зі ступеня тяжкості злочинів. Невизначеним залишається питання організації самої процедури.

Прогноз погоди
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