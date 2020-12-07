У Тіхановської заявили про контакти з "впливовими людьми" в Кремлі

Штаб білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської вступав в неофіційний контакт з російським Кремлем. Переговори відбувалися з людьми, що можуть "вплинути на прийняття рішень".

Про це в інтерв'ю TUT.BY заявив старший політичний радник Олександр Добровольський.

За його словами, були неофіційні контакти з Кремлем, з не найвищим рівнем.

"І ми робили кроки, й інші люди робили кроки. Це було на рівні експертів і людей, які можуть вплинути на прийняття рішень, але жодних значимих результатів не було. Деякі сказали: "Ми вам співчуваємо, але брати участь не можемо", - заявив Добровольський.

Він також уточнив, що контакти були з людьми, які "можуть донести інформацію, порадити або вплинути".

"Але на рівень прийняття рішень принаймні мені невідомо, щоб хтось виходив", - додав радник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі.

Вона також зазначила, що готова очолити Білорусь в перехідний період, який може тривати орієнтовно близько 45 днів.