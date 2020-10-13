Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила ультиматум президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.
Про це повідомляє її прес-служба.
Тіхановська висунула такі вимоги:
1. Лукашенко повинен оголосити про відхід.
2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.
3. Всі політв'язні повинні бути звільнені.
"Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня - і з нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо народний ультиматум", - заявила вона.
Тіхановська заявила, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з ультиматумом.
"І 26 жовтня розпочнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови", - заявила вона.
Зазначимо, що з 9 серпня в Білорусі проходять масові протести. Люди не визнають вибори президента і вимагають від Лукашенка покинути пост.
Нагадаємо, Тіхановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.
Крім того, Тіхановська готова надати Лукашенко імунітет в ході зміни влади в Білорусі.