Тіхановська назвала свою позицію щодо Криму

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська визначилася з позицією щодо Криму. На її думку, окупований Росією півострів належить Україні.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Вона підкреслила, що схиляється до приналежності Криму з точки зору міжнародного права.

"Моя особиста точка зору - є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні", - зазначила Тіхановська.

Що стосується збройної агресії Росії на Донбасі, то вона виступає проти будь-якого прояву агресії. У той же час вона підкреслила, що не має права говорити від імені білоруського народу.

Нагадаємо, раніше Тіхановська озвучувала загальноприйняту в Білорусі позицію про те, що Крим де-юре український, а де-факто російський.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хоче почути від неї позиції щодо статусу Криму.

"Було б дуже корисно, якби вони (опозиція - ред.) висловили своє ставлення до України, про те, як вони будуть оцінювати і ставитися до російської агресії проти нашої держави, до незаконної окупації українських територій. Це дуже прості заяви, які можуть прозвучати і стати чітким сигналом для України", - заявив Кулеба.