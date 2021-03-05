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Тест, довідка або карантин: Молдова посилила правила в'їзду

Новость на русском → Кишинів, П'ятниця 05 березня 2021 12:21
Тест, довідка або карантин: Молдова посилила правила в'їзду Фото: Молдова посилила вимоги для мандрівників (presedinte md)
Автор: РБК-Україна

Молдова з 5 березня посилила правила в'їзду до країни, зобов'язавши приїжджих провести 14 днів на карантині. Вимога не поширюється на тих, хто може пред'явити на кордоні негативний результат ПЛР-тесту або довідку про вакцинацію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Молдови.

Тепер при в'їзді до Молдови потрібно заповнити епідеміологічну карту і підписати заяву про згоду на самоізоляцію протягом 14 днів. Такий карантин можна перервати на 10-й день, якщо результат ПЛР-тесту буде негативним.

Не повинні здавати тест і перебувати на карантині в Молдові ті, хто може пред'явити негативний тест на кордоні. Документ має бути румунською, англійською, французькою або російською мовами.

Крім того, виняток становлять діти до 5 років, водії вантажних і пасажирських авто, екіпажі та обслуговуючий персонал літаків/кораблів та інші категорії. У тому числі не треба проходити самоізоляцію людям з сертифікатом про вакцинацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова отримала COVID-вакцину від COVAX.

Зазначимо, Молдова залишається в списку країн "червоної зони" для України.

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