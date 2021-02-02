Як тепер будуть призначати наглядову раду "Суспільного": Рада усунула колізію

Верховна рада усунула колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного". Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №4413.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 290 парламентарів.

Встановлюється термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного" - п'ять років.

Закон говорить, що депутатські фракції і групи Ради поточного скликання не пізніше як за 2 місяці до закінчення повноважень членів наглядової ради, обраних депутатськими фракціями і групами попереднього скликання, зможуть делегувати нових членів з урахуванням вимог цього закону.

При цьому депутатські фракції й групи, які розформовані або сформувалися після делегування членів наглядової ради НСТУ, не зможуть делегувати представників до такої ради.

Згідно з документом, за 90 днів до закінчення повноважень членів наглядової ради НСТУ Національна рада з питань телебачення і радіомовлення письмово повідомляє депутатські фракції і групи про необхідність обрання впродовж 45 днів нових членів ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради, обраного від депутатської фракції чи групи, така депутатська фракція чи група, якщо вона не розформована, ухвалює рішення про обрання нового члена на строк, що залишився до закінчення повноважень члена ради, повноваження якого достроково припинені.

Якщо до дати проведення виборів нового складу ВР залишилось 180 чи менше календарних днів, депутатські фракції чи групи не можуть обирати членів наглядової ради "Суспільного".

Нагадаємо, Раді раніше рекомендували усунути колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного". Таке рішення прийняв комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо законопроекту №4413.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня народні депутати прийняли за основу законопроект №4413.