ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Танк, БМП и автомат: Лукашенко рассказал, как готов защищать Беларусь

Новина українською → Минск, Четверг 28 января 2021 16:37
Танк, БМП и автомат: Лукашенко рассказал, как готов защищать Беларусь Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов защищать свою страну на танке, боевой машине пехоты (БМП) и с автоматом в руках. По его словам, это конституционные обязанности президента.

Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БЕЛТА.

По его словам, действия власти по нейтрализации якобы террористических групп были направлены на защиту страны.

"Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - заявил Лукашенко.

Напомним, в августе 2020 года в разгар протестов против Лукашенко в Беларуси он появился в своей резиденции в военной форме и с автоматом.

Позже он объяснил свое появление с автоматом намерением показать, что не собирается бежать от протестующих.

"Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - заявлял Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Беларусь автомат
NEWS
Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса потерпает от снегопадов
РБК-Украинаинформационное агентство Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса потерпает от снегопадов
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать