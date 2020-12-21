Сину Гладковського оголосили підозру у справі "Укроборонпрому", - джерело

У справі "Укроборонпрому" оголосили підозру Ігорю Гладковському - сину колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Його підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії "Оптимумспецдеталь" контрактами з "Укроборонпромом".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Повідомлено про підозру Гладковському-молодшому у справі "Укроборонпрому", - повідомило джерело.

На сайті Національного антикорупційного бюро (НАБУ) говориться, що підозрюваний з низкою осіб у 2015-2017 роках реалізували схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній.

За даними слідства, фігурант забезпечував "Оптимумспецдеталі" преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому" і отримував за це 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку.

"Таким чином лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди. Однак, на думку слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності інші факти поки досліджують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку суд визнав недостовірним розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонній сфері, яке розкрило ймовірну причетність Ігоря Гладковського до схем в "Укроборонпромі".

Зазначимо, корупційний скандал в концерні навесні 2019 року став однією з найгучніших подій президентської кампанії. Журналісти стверджували, що учасники схеми з великою націнкою перепродавали "Укроборонпрому" контрабандні запчастини для військової техніки.