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Сыну Гладковского объявили подозрение по делу "Укроборонпрома", - источник

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 14:59
Сыну Гладковского объявили подозрение по делу "Укроборонпрома", - источник Фото: Игорь Гладковский (investigator org ua)
Автор: Олег Черныш

По делу "Укроборонпрома" объявили подозрение Игорю Гладковскому - сыну бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Его подозревают в получении взяток за обеспечение компании "Оптимумспецдеталь" контрактами с "Укроборонпромом".

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Сообщено о подозрении Гладковскому-младшему по делу "Укроборонпрома", - сообщил источник.

На сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) говорится, что подозреваемый с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний.

По данным следствия, фигурант обеспечивал "Оптимумспецдетали" преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома" и получал за это 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли.

"Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют", - говорится в сообщении.

Напомним, летом суд признал недостоверным расследование Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере, которое вскрыло предполагаемую причастность Игоря Гладковского к схемам в "Укроборонпроме".

Отметим, коррупционный скандал в концерне весной 2019 года стал одним из самых громких событий президентской кампании. Журналисты утверждали, что участники схемы с большой наценкой перепродавали "Укроборонпрому" контрабандные запчасти для военной техники.

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