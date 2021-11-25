Пов'язана з НАТО: у Путіна назвали нову "червону" лінію для України
Фото: голова правління Ради у закордонних справах Росії Федір Лук'янов (kremlin.ru)
У Росії заявили про розширення "червоних ліній" для країни. Радник Кремля, голова правління Ради у закордонних справах Росії Федір Лук'янов проти вступу України до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegraph.
Лук'янов попередив про "новий конфлікт", якщо НАТО розшириться далі на схід. Видання уточнює, що слова Лук'янова - ясне пояснення військової присутності РФ на кордоні України.
"Росії доведеться змінити систему і провести нові "червоні лінії", - заявив він.