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Пов'язана з НАТО: у Путіна назвали нову "червону" лінію для України

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Москва, Четвер 25 листопада 2021 10:53
Пов'язана з НАТО: у Путіна назвали нову "червону" лінію для України Фото: голова правління Ради у закордонних справах Росії Федір Лук'янов (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили про розширення "червоних ліній" для країни. Радник Кремля, голова правління Ради у закордонних справах Росії Федір Лук'янов проти вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegraph.

Лук'янов попередив про "новий конфлікт", якщо НАТО розшириться далі на схід. Видання уточнює, що слова Лук'янова - ясне пояснення військової присутності РФ на кордоні України.

"Росії доведеться змінити систему і провести нові "червоні лінії", - заявив він.

Нагадаємо, CIT опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.

Раніше повідомлялося, що США готуються до непередбачених обставин через ситуацію на кордоні з Україною.

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НАТО Володимир Путін Україна Російська Федерація
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