Связанная с НАТО: у Путина назвали новую "красную" линию для Украины
Фото: глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов (kremlin.ru)
В России заявили о рассширении "красных линий" для страны. Советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов против вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegraph.
Лукьянов предупредил о "новом конфликте", если НАТО расширится дальше на восток. Издание уточняет, что слова Лукьянова - самое ясное объяснение военного присутствия РФ на границе Украины.
"России придется изменить систему и провести новые "красные линии", - заявил он.