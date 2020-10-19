Суд заборонив книгу про Стуса зі згадуванням Медведчука

Дарницький районний суд Києва прийняв рішення заборонити розповсюджувати книгу журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Суд частково задовольнив позов народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Засідання суду транслювалось.

Суд назвав "недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації" інформацію, поширену в кількох розділах книжки "Справа Василя Стуса".

"Зобов’язати Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів "Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса" та "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса" інформацію про особу Медведчука. Заборонити Кіпіані і видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книжки і подальше його тиражування до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука", - заявила суддя.

Оновлено: Кіпіані на своїй сторінці у Facebook прокоментував рішення суду.

"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є неправдою. Два смішних моменти - не можу тепер згадувати Медведчука, але називати "сином поліцая" можна", - написав він.

У коментарі РБК-Україна Кіпіані зазначив, що буде подана апеляція на рішення суду.

"Я думаю, що і видавництво Vivat це зробить, нас же кілька відповідачів: я, як фізична особа, це зроблю и зробить видавництво. Ми не погоджуємося із цим рішенням, ми вважаємо, що воно абсурдне і містить незаконні речі. Наприклад, заборону згадувати прізвище Медведчука у контексті цього процесу. Це просто маячня", - сказав він.

Історик говорить, що наразі невідомо, чим саме обгрунтоване рішення, бо це коротка резулятивна частина. Стане відомо лише за кілька днів, коли опублікують повний текст.

"Вони (вимоги представників Медведчука, - ред.) задоволені частково. Наприклад, відмовлено у задоволенні… бо він там скаржився на те, що я його начебто назвав "сином поліцая". Суддя тут відмовила. Тобто, називати Медведчука "сином поліцая"можна, хоча я цього в цій ситуації не стверджував", - додав він.

Рішення набере законної сили після закінчення строку на подання апеляційної справи. Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді.

У вересні минулого року Віктор Медведчук попросив суд заборонити книжку Кіпіані "Справа Василя Стуса", бо та містить "висловлювання, які не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

У книзі Кіпіані зібрані документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. Медведчук називали державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Нагадаємо, минулого року Володимир Зеленський, коментуючи фінансування партії Медведчука, заявив, що буде дуже гучна історія, яка погано закінчиться.