Суд відмовив у заочному арешті колишнього судді-втікача Кірєєва

Печерський районний суд Києва відмовив Державному бюро розслідувань в заочному арешті екс-судді Родіона Кірєєва. Рішення прийнято на підставі висновку Конституційного суду про те, що стаття Кримінального кодексу про відповідальність за неправосудні рішення не відповідає Конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Зазначимо, Кірєєву в 2014 році заочно були пред'явлені підозри у винесенні завідомо неправосудного рішення про арешт колишнього прем'єра Юлії Тимошенко в 2011 році та порушенні її права на захист.

В кінці жовтня 2020 року слідчі ДБР попросили суд дати дозвіл на затримання та арешт Кірєєва, що дозволило б оголосити його в міжнародний розшук.

Правоохоронці зазначили, що він переховується від слідства з літа 2014 року. За даними тестя і тещі Кірєєва, їх зять разом з дружиною і сином проживає в окупованому Сімферополі.

Проте суддя Печерського суду Світлана Волкова відмовила у клопотанні ДБР. Вона зазначила, що в червні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за неправосудні рішення.

Крім того, суддя Волкова не побачила доказів, що Кірєєв виносив рішення про арешт Тимошенко, "керуючись мотивами особистої помсти або кар'єризму".

"При зазначених причинах, суддя не може визнати обгрунтованою підозру підсудного", - сказано в рішенні суду.

Суд повною мірою відмовив правоохоронцям в обранні запобіжного заходу для Кірєєва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Ім'ям України: як скандальні судді повертаються на посади" писало, що Кірєєв на сьогодні переховується в Москві (Російська Федерація) та зареєстрований як російський адвокат у фірмі "Правовий ресурс".

Незважаючи на те, що Кірєєв виїхав з України в 2014 році, офіційно він був звільнений у січні 2016 року указом президента.