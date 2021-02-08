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Суд ООН завершить справу MH17 щонайменше до кінця 2023 року, - МЗС

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 18:18
Суд ООН завершить справу MH17 щонайменше до кінця 2023 року, - МЗС Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що Міжнародний суд ООН зможе завершити розгляд справи щодо катастрофи рейсу MH17 не раніше кінця 2023 року. Однак процес в суді ООН є тільки одним із трьох треків у справі.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Єніна, треба розрізняти три окремі треки розслідування катастрофи MH17 над окупованим Донбасом.

"Перший - це кримінально-правовий блок, це саме суд Гааги. Інший блок - це переслідування РФ як держави, український позов до суду міжнародного ООН. І третій напрямок - це колективна скарга Нідерландів та України проти Росії до ЄСПЛ. Всі вони спрямовані на притягнення до відповідальності Росії, її керівництва та всіх причетних", - пояснив він.

Він додав, що розслідування ще триває, тому не можна виключати появу нових підозрюваних чи обвинувачених у справі.

"В суді ООН ми спостерігаємо спроби РФ затягнути розгляд справи по суті. Станом на сьогодні ми маємо попередній календар процедур в суді ООН, які мають завершитися фінальним рішенням щонайменше до кінця 2023 року", - сказав він.

Як відомо, 17 липня 2014 року над окупованим Донбасом був збитий малайзійський Boeing 777 рейсу MH-17. В результаті катастрофи загинули 298 людей. Вважається, що літак збили російським комплексом БУК-М1, який потрапив на Донбас з Росії.

Нагадаємо, на початку лютого суд Гааги відновив слухання у справі про катастрофу MH17.

Також РБК-Україна писало, що у червні суд Гааги планує почати вивчення зброї, з якої було знищено малайзійський рейс MH17.

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