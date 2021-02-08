ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд ООН завершит дело MH17 не раньше конца 2023 года, - МИД

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 18:18
Суд ООН завершит дело MH17 не раньше конца 2023 года, - МИД Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Международный суд ООН сможет завершить рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17 не раньше конца 2023 года. Однако процесс в суде ООН является только одним из трех треков по делу.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Енина, надо различать три отдельных трека расследования катастрофы MH17 над оккупированным Донбассом.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно суд Гааги. Другой блок - это преследование РФ как государства, украинский иск в международны суд ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Нидерландов и Украины против России в ЕСПЧ. Все они направлены на привлечение к ответственности России, ее руководства и всех причастных", - пояснил он.

Он добавил, что расследование еще продолжается, поэтому нельзя исключать появления новых подозреваемых или обвиняемых в деле.

"В суде ООН мы видим попытки РФ затянуть рассмотрение дела по существу. По состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь процедур в суде ООН, которые должны завершиться финальным решением по меньшей мере до конца 2023 года", - сказал он.

Как известно, 17 июля 2014 года над оккупированным Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777 рейса MH-17. В результате катастрофы погибли 298 человек. Считается, что самолет был сбит российским комплексом БУК-М1, который попал на Донбасс из России.

Напомним, в начале февраля суд Гааги возобновил слушания по делу о катастрофе MH17.

Также РБК-Украина писало, что в июне суд Гааги планирует начать изучение оружия, с которой был уничтожен малайзийский рейс MH17.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ООН МИД Украины MH17 международный суд Енин
NEWS
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию