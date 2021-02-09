ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Столтенберг про вступ України в НАТО: дати немає, але вона стає ближчою до членства

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 09 лютого 2021 18:34
Столтенберг про вступ України в НАТО: дати немає, але вона стає ближчою до членства Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем висловився щодо членства України в НАТО. За його словами, зараз конкретної дати вступу України в Альянс немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції Шмигаля та Столтенберга в Брюсселі.

За словами Столтенберга, Україна стає ближчою до членства в НАТО з впровадженням стандартів Альянсу.

"Чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче вона стає до членства в НАТО. Я не можу назвати конкретну дату вступу, але можу сказати, що ми будемо підтримувати її на шляху в Альянс. Найкращий засіб - продовження демократичних реформ", - наголосив генсек НАТО.

Зі свого боку Шмигаль заявив, що Україна не хоче відставати від Грузії та розраховує разом з нею отримати План дій щодо членства в НАТО. Він наголосив, що Україна виконує "домашнє завдання" з євроатлантичної інтеграції, ухвалює потрібні закони та продовжує реформу Збройних сил.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони анонсували впровадження реформи в ЗСУ, яка має наблизити Україну до членства в НАТО.

Крім того, в Міноборони очікують, що Україна отримає План дій щодо членства в НАТО під час саміту Альянсу у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО Україна Єнс Столтенберг Денис Шмигаль
NEWS
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною