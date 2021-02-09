Столтенберг про вступ України в НАТО: дати немає, але вона стає ближчою до членства

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем висловився щодо членства України в НАТО. За його словами, зараз конкретної дати вступу України в Альянс немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції Шмигаля та Столтенберга в Брюсселі.

За словами Столтенберга, Україна стає ближчою до членства в НАТО з впровадженням стандартів Альянсу.

"Чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче вона стає до членства в НАТО. Я не можу назвати конкретну дату вступу, але можу сказати, що ми будемо підтримувати її на шляху в Альянс. Найкращий засіб - продовження демократичних реформ", - наголосив генсек НАТО.

Зі свого боку Шмигаль заявив, що Україна не хоче відставати від Грузії та розраховує разом з нею отримати План дій щодо членства в НАТО. Він наголосив, що Україна виконує "домашнє завдання" з євроатлантичної інтеграції, ухвалює потрібні закони та продовжує реформу Збройних сил.