Степанов про антибіотики при COVID-19: це дуже погано

Міністерство охорони здоров'я України негативно ставиться до вживання паціентами антибіотиків для лікування коронавірусу. Особливо, коли це роблять без рецепту лікарів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він вважає, що антибіотики мають продаватись за електронним рецептом. МОЗ розробляє відповідну систему, модуль має стартувати 1 квітня.

"Спочатку він почне працювати з інсулінами, препаратами для імунносупресіями та наркомісткими препаратами. Далі антибіотики виключно за електронними рецептами. Ми також посилюємо контроль відносно випуску рецептів", - заявив він.

За його словами, вживати антибіотики при лікування COVID-19 не можна.

"Це дуже погано. Особливо, коли починаєте вживати антибіотики без рекомендацій лікаря", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 8513 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Дніпропетровській області.

Крім того, в Україні змінять ПЛР-системи через новий мутований коронавірус. Зміни в процесі тестування будуть внесені в кінці грудня.