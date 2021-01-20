Стіна з Мексикою і два імпічмента: чим запам'ятався Трамп на посаді президента

Сьогодні закінчуються повноваження 45-го президента США Дональда Трампа. Він залишає Білий дім і не буде присутній на інавгурації Джо Байдена. За останні 150 років в Америці жоден глава держави не поводився таким чином. Чим ще запам'яталося президентство Трампа - в матеріалі РБК-Україна.

Стіна з Мексикою

Одним із перших рішень Трампа було зведення стіни на кордоні США і Мексики для боротьби з нелегальними мігрантами. Для фінансування проекту президент навіть блокував затвердження бюджету. Однак на 2020 рік із запланованих 1600 км стіни вдалося побудувати близько 600 км, велика частина з яких - реконструкція існуючих загороджень.

Зустріч з Кім Чен Ином

Історичні переговори глави США з лідером Північної Кореї на тлі ядерної проблеми відбулися в демілітаризованій зоні в червні 2019. При цьому Трамп перетнув демаркаційну лінію, ставши першим президентом Америки, який відвідав КНДР. Кім Чен Ин і Дональд Трамп зустрічалися 3 рази, але конкретних кроків щодо ядерного роззброєння Північної Кореї досі не вжито.

Вихід з ядерної програми

У 2018 році США вийшли з угоди щодо відмови Ірану від ядерної зброї. Трамп звинуватив Тегеран у невиконанні умов програми, а також заявив, що США відновлює санкційні обмеження і забороняє покупку іранської нафти, доходи від чого Іран нібито направляє на посилення озброєння.

Вихід з Паризької угоди по клімату

У 2017 році Америка припинила участь в кліматичній угоді (передбачає реалізацію заходів щодо зниження викидів вуглекислого газу). Ще до вступу на посаду Трамп критикував ідею впливу людини на кліматичні зміни. На його думку, вихід із Паризької угоди мав допомогти вугільній промисловості США і бізнесу

Розрив відносин із ВООЗ

На тлі пандемії коронавірусу Трамп оголосив про розрив відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Глава США заявив, що ВООЗ знаходиться під повним контролем Китаю. Також Трамп висунув звинувачення, що організація охорони здоров'я не зробила своєчасних дій для недопущення поширення СOVID-19.

Два імпічмента

Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. Першу спробу відсторонення глави держави Конгрес зробив за звинуваченням у зловживанні владою. Його підозрювали у вчиненні тиску на президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови, в якій Трамп просив поновити розслідування корупційних зв'язків сина Джо Байдена. Однак Сенат його виправдав.

Другий раз імпічмент Трампу оголосили в останній тиждень президентства. 45-го главу США звинуватили в підбурюванні до насильства під час штурму Капітолію 6 січня учасниками акції на його підтримку. Рішення про другий імпічмент Сенат винесе вже після припинення повноважень Трампа.

Торгова війна з Китаєм

Трамп критикував торговельну політику Китаю ще під час своєї виборчої кампанії. Економічні відносини США і КНР загострилися в 2018 році, коли були встановлені торгові мита до 25% на ввезені з Китаю товари. КНР також ввів відповідні ввізні мита на продукцію з США.Також Трамп звинувачував Китай в крадіжці інтелектуальної власності США. У 2019 почалася деяка стабілізація в стосунках країн, але з початком пандемії Трамп відмовився від переговорів, звинувативши КНР в поширенні коронавірусу.

Покинув лікарню під час лікування від СOVID-19

На початку пандемії COVID-19 Дональд Трамп скептично ставився до небезпеки коронавірусу, проте 2 жовтня 2020 заразився сам. Разом з дружиною Меланією Трамп пішов на карантин, а пізніше був госпіталізований з температурою. У лікарні Трамп провів лише три дні. Він покинув клініку на вертольоті і продовжив лікування вже в Білому домі.

Зустріч із Зеленським

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН 25 вересня 2019. Переговори відбулися після публікації стенограми їхньої скандальної телефонної розмови. Обидва президенти підкреслили, що ніякого тиску з боку Білого дому на Київ не було. При цьому Зеленський зазначив, що хоче залишатися поза американської політики. Також президенти говорили про боротьбу з корупцією, допомогу США Україні. Трамп нагадав про початок поставок летального зброї.

Зустріч з Путіним

За час свого президентства Трамп зустрічався з Путіним тричі. Остання зустріч двох лідерів відбулася в Японії влітку 2019 на саміті G20. До офіційного початку переговорів Трамп в жартівливій формі звернувся до Путіна з проханням не втручатися у вибори в США. Під час зустрічі торкнулися тем про ситуацію в Сирії, Ірані, Україні, Туреччині, про переговори з контролю над озброєннями і підключенню до них Китаю. Також обговорювалося питання затримання українських моряків в Керченській протоці.

Нагадаємо, 20 січня о 08:00 (15:00 за Києвом) Дональд Трамп залишає Білий дім. Він не буде вітати Джо Байдена перед інавгурацією. Також Трамп проігнорував традицію ранкового чаювання президентів і відмовився надати Байдену урядовий літак.

Детально про те, як проходить передача повноважень від Трампа до Байдена в день інавгурації в матеріалі РБК-Україна