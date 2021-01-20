Чаювання не буде: як Трамп залишає Білий дім

Чинний президент США Дональд Трамп залишає Білий дім, не привітавши Джо Байдена перед інавгурацією. Він проігнорував традицію ранкового чаювання президентів, а також відмовився надати Байдену урядовий літак.

Про це пише Daily Mail.

Чаювання не буде, Трампа на інавгурації - теж

Всупереч багаторічній традиції сімейство Трампів не запросило Байденів на ранкове чаювання. Дочка обраного президента Ешлі Байден вже висловила жаль, що перша леді Меланія Трамп не провела екскурсію Білим домом.

Відзначимо, в 2017 році президент і перша леді США - Барак і Мішель Обами влаштували для Трампів прийом з чаюванням в Овальному кабінеті, після чого всі разом вирушили на інавгурацію.

Сам Дональд Трамп практично одразу після поразки на виборах заявляв, що не буде присутній на інавгурації Байдена. Вперше за півтора століття колишній лідер не буде на інавгурації.

Згідно з традицією, перша леді проводить символічну передачу житлових приміщень Білого дому і влаштовує чаювання. Ця традиція бере початок в 1953 році, коли Бесс Трумен вперше провівши екскурсію для Меймі Ейзенхауер.

Трамп не дав Байденам урядовий літак

Як з'ясувалося, сьогодні вранці сім'я Байдена летіла чартерним рейсом, який вдалося викупити буквально в останній момент. Це сталося з тієї причини, що Трамп відмовився надати урядовий борт і має намір відправитися на ньому до свого маєтку.

Байден здійснив короткий переліт з Делавера до Вашингтона на приватному Boeing-737. Видання пише, що, приземлившись на базі "Ендрюс", подружжя Байденів пройшло повз урядовий літак Air Force One, який не надав чинний президент.

Це могло сприйнятися як чергова образа, оскільки Обама в січні 2017 року відправив за новим президентом літак до Нью-Йорка.

Коли Трамп залишить Білий дім

Трамп виїде з Білого дому о 08:00 за східним часом (15:00 за Києвом) за чотири години до інавгурації Байдена. Очікується, що він відправиться до свого маєтку в Палм-Біч, штат Флорид.

Перед цим він на базі "Ендрюс" проведе свою церемонію прощання і на літаку Air Force One вилетить додому. Також наголошується, що Трамп міг спеціально розрахувати час, щоб цей літак ще зберіг позивний президентського борту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп хоче створити свою політичну партію, оскільки розчарувався в республіканцях.

Детальніше про сьогоднішні події читайте в матеріалі РБК-Україна "День інавгурації: як відбувається передача влади від Трампа до Байдена".