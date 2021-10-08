Стефанчук став новим спікером Ради: рішення нардепів

Народні депутати обрали нового спікера Ради. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання.

Парламентарі підтримали призначення Стефанчука 261 голосом.

Перед цим відбулося рейтингове голосування по всіх кандидатах, за результатами якого голоси нардепів розподілилися таким чином:

Руслан Стефанчук - 257 голосів.

Олексій Гончаренко - 44 голоси.

Яна Зінкевич - 146 голосів.

Як проголосували нардепи за призначення Стефанчука:

" Слуга народу " - 222 за, 1 проти;

" - 222 за, 1 проти; ОПЗЖ - 0 за, 0 проти;

- 0 за, 0 проти; " Європейська солідарність " - 0 за, 0 проти;

" - 0 за, 0 проти; " Батьківщина " - 0 за, 1 проти;

" - 0 за, 1 проти; "Голос " - 0 за, 0 проти;

" - 0 за, 0 проти; Партія "За майбутнє " - 15 за, 0 проти;

" - 15 за, 0 проти; Група "Довіра" - 18 за, 0 проти.

Хто такий Стефанчук

Народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Технологічний університет Поділля (нині - Хмельницький національний університет).

Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю.

Під час президентської кампанії 2019 року курував роботу експертних груп. З 2019 року - радник президента України, був представником президента у Верховній Раді.