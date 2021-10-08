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Стефанчук став новим спікером Ради: рішення нардепів

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 11:52
Стефанчук став новим спікером Ради: рішення нардепів Фото: Руслан Стефанчук став новим спікером Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати обрали нового спікера Ради. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Парламентарі підтримали призначення Стефанчука 261 голосом.

Перед цим відбулося рейтингове голосування по всіх кандидатах, за результатами якого голоси нардепів розподілилися таким чином:

  • Руслан Стефанчук - 257 голосів.
  • Олексій Гончаренко - 44 голоси.
  • Яна Зінкевич - 146 голосів.

Як проголосували нардепи за призначення Стефанчука:

  • "Слуга народу" - 222 за, 1 проти;
  • ОПЗЖ - 0 за, 0 проти;
  • "Європейська солідарність" - 0 за, 0 проти;
  • "Батьківщина" - 0 за, 1 проти;
  • "Голос" - 0 за, 0 проти;
  • Партія "За майбутнє" - 15 за, 0 проти;
  • Група "Довіра" - 18 за, 0 проти.

Стефанчук став новим спікером Ради: рішення нардепів

Хто такий Стефанчук

Народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Технологічний університет Поділля (нині - Хмельницький національний університет).

Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю.

Під час президентської кампанії 2019 року курував роботу експертних груп. З 2019 року - радник президента України, був представником президента у Верховній Раді.

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Руслан Стефанчук
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