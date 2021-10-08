Стефанчук став новим спікером Ради: рішення нардепів
Народні депутати обрали нового спікера Ради. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Парламентарі підтримали призначення Стефанчука 261 голосом.
Перед цим відбулося рейтингове голосування по всіх кандидатах, за результатами якого голоси нардепів розподілилися таким чином:
- Руслан Стефанчук - 257 голосів.
- Олексій Гончаренко - 44 голоси.
- Яна Зінкевич - 146 голосів.
Як проголосували нардепи за призначення Стефанчука:
- "Слуга народу" - 222 за, 1 проти;
- ОПЗЖ - 0 за, 0 проти;
- "Європейська солідарність" - 0 за, 0 проти;
- "Батьківщина" - 0 за, 1 проти;
- "Голос" - 0 за, 0 проти;
- Партія "За майбутнє" - 15 за, 0 проти;
- Група "Довіра" - 18 за, 0 проти.
Хто такий Стефанчук
Народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Технологічний університет Поділля (нині - Хмельницький національний університет).
Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю.
Під час президентської кампанії 2019 року курував роботу експертних груп. З 2019 року - радник президента України, був представником президента у Верховній Раді.