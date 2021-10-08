Стефанчук стал новым спикером Рады: решение нардепов
Народные депутаты избрали нового спикера Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Парламентарии поддержали назначение Стефанчука 261 голосом.
Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, по результатам которого голоса нардепов распределились таким образом:
- Руслан Стефанчук - 257 голосов.
- Алексей Гончаренко - 44 голоса.
- Яна Зинкевич - 146 голосов.
Как проголосовали нардепы за назначение Стефанчука:
- "Слуга народа" - 222 за, 1 против;
- ОПЗЖ - 0 за, 0 против;
- "Европейская солидарность" - 0 за, 0 против;
- "Батькивщина" - 0 за, 1 против;
- "Голос" - 0 за, 0 против;
- Партия "За майбутнє" - 15 за, 0 против;
- Группа "Довіра" - 18 за, 0 против.
Кто такой Стефанчук
Родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (сейчас - Хмельницкий национальный университет).
Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью.
Во время президентской кампании 2019 года курировал работу экспертных групп. С 2019 года - советник президента Украины, был представителем президента в Верховной раде.