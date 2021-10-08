Стефанчук стал новым спикером Рады: решение нардепов

Народные депутаты избрали нового спикера Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания.

Парламентарии поддержали назначение Стефанчука 261 голосом.

Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, по результатам которого голоса нардепов распределились таким образом:

Руслан Стефанчук - 257 голосов.

Алексей Гончаренко - 44 голоса.

Яна Зинкевич - 146 голосов.

Как проголосовали нардепы за назначение Стефанчука:

" Слуга народа " - 222 за, 1 против;

" - 222 за, 1 против; ОПЗЖ - 0 за, 0 против;

- 0 за, 0 против; " Европейская солидарность " - 0 за, 0 против;

" - 0 за, 0 против; " Батькивщина " - 0 за, 1 против;

" - 0 за, 1 против; " Голос " - 0 за, 0 против;

" - 0 за, 0 против; Партия "За майбутнє " - 15 за, 0 против;

" - 15 за, 0 против; Группа "Довіра" - 18 за, 0 против.

Кто такой Стефанчук

Родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (сейчас - Хмельницкий национальный университет).

Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью.

Во время президентской кампании 2019 года курировал работу экспертных групп. С 2019 года - советник президента Украины, был представителем президента в Верховной раде.