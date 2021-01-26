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Стало відомо, коли запрацює електронне голосування на референдумах

Новость на русском → Київ, Вівторок 26 січня 2021 16:49
Стало відомо, коли запрацює електронне голосування на референдумах Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В законі про референдум, який сьогодні ухвалила Верховна рада, згадується можливість електронного голосування. Однак воно потребує додаткового законодавчого регулювання.

Про це на брифінгу заявив перший заступник спікера Руслан Стефанчук, його виступ транслював телеканал "Рада".

За його словами, електронне голосування буде проводитися після того, як підтвердять технічну можливість для нього. Крім того, дане питання може підніматися тоді, коли буде прийнято окремий закон щодо електронного голосування в цілому.

"До цього моменту ми будемо проводити референдум у спосіб, визначений законом. Тобто шляхом паперових бюлетенів", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Рада у другому читанні остаточно прийняла закон про всеукраїнський референдум.

РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом за вимогою не менш як 3 млн українців.

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