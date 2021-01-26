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Стало известно, когда заработает электронное голосование на референдумах

Новина українською → Киев, Вторник 26 января 2021 16:49
Стало известно, когда заработает электронное голосование на референдумах Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В законе о референдуме, который сегодня приняла Верховная рада, упоминается возможность электронного голосования. Однако оно требует дополнительного законодательного регулирования.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, его выступление транслировал телеканал "Рада".

По его словам, электронное голосование будет проводиться после того, как подтвердят техническую возможность для него. Кроме того, данный вопрос может подниматься тогда, когда будет принят отдельный закон по электронному голосованию в целом.

"До этого момента мы будем проводить референдум способом, который определен законом. То есть путем бумажных бюллетеней", - добавил Стефанчук.

Напомним, сегодня Рада во втором чтении окончательно приняла закон о всеукраинском референдуме.

РБК-Украина также расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводится об изменениях в Конституцию, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.

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