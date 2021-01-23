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Стало відомо, коли в Сенаті почнеться процес по імпічменту Трампу

Новость на русском → Субота 23 січня 2021 02:18
Стало відомо, коли в Сенаті почнеться процес по імпічменту Трампу Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Процес імпічменту 45-му президентові США Дональду Трампу в Сенаті розпочнеться 8 лютого. Будуть озвучені вступні аргументи за звинуваченням у підбурюванні до повстання у зв'язку з заворушеннями в Капітолії на початку січня.

Про це заявив лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер, повідомляє AP.

Він оголосив про розклад в п'ятницю пізно ввечері після досягнення угоди з республіканцями.

Згідно з графіком, Палата представників передасть статтю про імпічмент Трампу пізно ввечері в понеділок, а у вівторок почнеться судовий розгляд.

У команди юристів Трампа буде час підготувати справу до початку дебатів у лютому.

Раніше повідомлялося, що резолюція про імпічмент Трампа надійде в Сенат у понеділок, 25 січня.

РБК-Україна писало, що Конгрес США внесли подання про імпічмент нового президента Джо Байдена. Республіканка Марджорі Грін звинуватила його у зловживанні владою, коли він займав пост віце-президента США.

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