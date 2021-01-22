Імпічмент Трампа: резолюція надійде до Сенату 25 січня
Резолюція про імпічмент попереднього президента США Дональда Трампа надійде до Сенату наступного понеділка, 25 січня. Документ готує Палата представників.
Про це заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, передає Reuters.
Відзначимо, в резолюції Трампа звинувачують у підбурюванні до повстання в останні дні свого президентства.
"Палата в понеділок представить Сенату статтю про імпічмент. Сенат проведе судовий розгляд у справі про імпічмент Дональда Трампа. Це буде повне випробування. Це буде справедливий судовий розгляд", - заявив Шумер.
Нагадаємо, раніше Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який буде представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Про нього відомо, що він працював у Міністерстві юстиції США за колишнього президента-республіканця Джорджа Буша.
А сьогодні стало відомо, що до Конгресу США внесли подання про імпічмент нового президента Джо Байдена. Республіканка Марджорі Грін звинуватила його у зловживанні владою, коли він займав пост віце-президента США.