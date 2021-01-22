ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Імпічмент Трампа: резолюція надійде до Сенату 25 січня

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 22 січня 2021 17:49
Імпічмент Трампа: резолюція надійде до Сенату 25 січня Фото: Дональд Трамп (whitehouse gov)
Автор: РБК-Україна

Резолюція про імпічмент попереднього президента США Дональда Трампа надійде до Сенату наступного понеділка, 25 січня. Документ готує Палата представників.

Про це заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, передає Reuters.

Відзначимо, в резолюції Трампа звинувачують у підбурюванні до повстання в останні дні свого президентства.

"Палата в понеділок представить Сенату статтю про імпічмент. Сенат проведе судовий розгляд у справі про імпічмент Дональда Трампа. Це буде повне випробування. Це буде справедливий судовий розгляд", - заявив Шумер.

Нагадаємо, раніше Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який буде представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Про нього відомо, що він працював у Міністерстві юстиції США за колишнього президента-республіканця Джорджа Буша.

А сьогодні стало відомо, що до Конгресу США внесли подання про імпічмент нового президента Джо Байдена. Республіканка Марджорі Грін звинуватила його у зловживанні владою, коли він займав пост віце-президента США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Дональд Трамп імпічмент Сенат США
NEWS
У законі про перехідне правосуддя не буде слова "коллаборант", - Резніков
РБК-Українаінформаційне агентство У законі про перехідне правосуддя не буде слова "коллаборант", - Резніков
DAILY
Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії