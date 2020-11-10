США чекає "темна зима" через пандемію COVID-19, - Байден

Обраний президент США Джо Байден вважає, що на його країну чекає "темна зима" через пандемію COVID-19. За його словами, коронавірус не ослабне тільки на новинах про потенційну вакцину.

Про це він заявив в ході чергового звернення до нації, передає Bloomberg.

"Для боротьби з цією пандемією необхідні сміливі дії. На нас все ще чекає дуже "темна зима", - заявив він.

Він також звернувся із закликом носити маски і дотримуватися соціального дистанціювання.

"Не має значення, якою була ваша "вечірка". Неважливо, за кого ви проголосували. Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску", - додав Байден.

Повідомляється, що Байден виступив із зверненням після того, як він і обраний віце-президент Камала Харріс провели зустріч з консультативною радою щодо COVID-19. Передбачається, що нова влада спробує застосувати радикально інший підхід до стримування пандемії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена створили спецкомісію по боротьбі з пандемією COVID-19.

Також стало відомо, що обраний президент Байден має намір ввести в США обов'язкове носіння медичних масок.