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США чекає "темна зима" через пандемію COVID-19, - Байден

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 10 листопада 2020 11:23
США чекає "темна зима" через пандемію COVID-19, - Байден Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Обраний президент США Джо Байден вважає, що на його країну чекає "темна зима" через пандемію COVID-19. За його словами, коронавірус не ослабне тільки на новинах про потенційну вакцину.

Про це він заявив в ході чергового звернення до нації, передає Bloomberg.

"Для боротьби з цією пандемією необхідні сміливі дії. На нас все ще чекає дуже "темна зима", - заявив він.

Він також звернувся із закликом носити маски і дотримуватися соціального дистанціювання.

"Не має значення, якою була ваша "вечірка". Неважливо, за кого ви проголосували. Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску", - додав Байден.

Повідомляється, що Байден виступив із зверненням після того, як він і обраний віце-президент Камала Харріс провели зустріч з консультативною радою щодо COVID-19. Передбачається, що нова влада спробує застосувати радикально інший підхід до стримування пандемії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена створили спецкомісію по боротьбі з пандемією COVID-19.

Також стало відомо, що обраний президент Байден має намір ввести в США обов'язкове носіння медичних масок.

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