США ждет "темная зима" из-за пандемии COVID-19, - Байден

Избранный президент США Джо Байден считает, что его страну ждет "темная зима" из-за пандемии COVID-19. По его словам, коронавирус не ослабнет только на новостях о потенциальной вакцине.

Об этом он заявил в ходе очередного обращения к нации, передает Bloomberg.

"Для борьбы с этой пандемией необходимы смелые действия. Нам все еще предстоит очень "темная зима", - заявил он.

Он также обратился с призывом носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

"Не имеет значения, какой была ваша "вечеринка". Неважно, за кого вы проголосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску", - добавил Байден.

Сообщается, что Байден выступил с обращением после того, как он и избранный вице-президент Камала Харрис провели встречу с консультативным советом по COVID-19. Предполагается, что новая власть попробует применить радикально другой подход к сдерживанию пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена создали спецкомиссию по борьбе с пандемией COVID-19.

Также стало известно, что избранный президент Байден намерен ввести в США обязательное ношение медицинских масок.