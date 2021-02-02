США виступають за перегляд газового контракту України та Росії, - Handelsblatt

Сполучені Штати Америки виступають за перегляд контракту між Україною та Росією на транзит газу до країн Європейського союзу. Це могло б стати однією з умов скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

За словами офіційного представника США, Вашингтон закликає до перегляду угоди, яка регулює транзит російського газу через українську газотранспортну систему. При цьому джерело не повідомляє деталі такої пропозиції і не уточнює, які саме пункти газового контракту слід було б змінити, щоб зняти санкції.

Нагадаємо, попередня адміністрація США називала підписання газового контракту у 2019 році значним досягненням.

Термін дії нового транзитного договору складає 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року. Мінімальний обсяг транзиту в перший рік - на рівні 65 млрд кубометрів газу, в наступні 4 роки - 40 млрд кубометрів.

Крім того, Україна і Росія, згідно з договором, більше не мають взаємних претензій, а з російських активів за кордоном зняли арешти, що були накладені за позовами України.