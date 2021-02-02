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США выступают за пересмотр газового контракта Украины и России, - Handelsblatt

Новина українською → Вашингтон, Вторник 02 февраля 2021 15:23
США выступают за пересмотр газового контракта Украины и России, - Handelsblatt Фото: США предлагают пересмотреть транзитный контракт (facebook com  komcity)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки выступают за пересмотр контракта между Украиной и Россией на транзит газа в страны Европейского союза. Это могло бы стать одним из условий отмены санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам официального представителя США, Вашингтон призывает к пересмотру соглашения, которое регулирует транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. При этом источник не сообщает детали такого предложения и не уточняет, какие именно пункты газового контракта следовало бы изменить, чтобы снять санкции.

Напомним, предыдущая администрация США называла подписание газового контракта в 2019 году значительным достижением.

Срок действия нового транзитного договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года. Минимальный объем транзита в первый год - на уровне 65 млрд кубометров газа, в последующие 4 года - 40 млрд кубометров.

Кроме того, Украина и Россия, согласно договору, больше не имеют взаимных претензий, а с российских активов за рубежом сняли аресты, которые были наложены по искам Украины.

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