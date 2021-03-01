США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ухвалила рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги. Її обсяг складе 125 млн доларів.
Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.
"Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет в обсязі 125 млн доларів ініціативи з надання Україні сприяння у сфері безпеки", - сказав він.
За словами Кірбі, пакет включає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу, щоб допомогти Україні зберегти територіальну цілісність і забезпечити охорону кордонів.
Крім того, виділені кошти спрямовані на поліпшення оперативної сумісності з НАТО.
Нагадаємо, раніше Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні. Транш прийнятий в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки.
Крім того, в грудні минулого року Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект серед іншого також увійшли військова допомога Україні.