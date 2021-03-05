США вводять санкції проти Коломойського

"Я оголошую про внесення в санкційний список олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського за його причетності до корупції", - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкен.

Наголошується, що під час того, як Коломойський очолював Дніпропетровську область з 2014 по 2015 рік, він був причетний до корупційних дій, які підривали верховенство права і довіра української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди

Він додав, що дії Коломойського представляють серйозну загрозу для майбутнього України.

"Я також хочу висловити стурбованість поточним нескінченними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси і інститути в Україні, що представляє серйозну загрозу для її майбутнього", - заявив Блінкен.

Він також зазначив, що рішення ввести санкції проти Коломойського підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного і судового секторів.

"США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає вперед реформи. Державний департамент і надалі використовувати подібні повноваження та інструменти, щоб сприяти відповідальності корумпованих суб'єктів в регіоні і в усьому світі", - додав генсек США.

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