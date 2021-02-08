RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США повертаються до Ради ООН з прав людини, яку покинув Трамп

Автор: Инна Собора

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у понеділок, що відновить співпрацю з Радою ООН з прав людини. Майже три роки тому з неї вийшов колишній президент Дональд Трамп.

Про це пише Associated Press.

Популярні новини
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР 05 лютого 2021
Глава партії Меркель: справа Навального - не підстава для скасування "Північного потоку-2" 05 лютого 2021
Медведчук буде відповідати за свою історичну роль в подіях на Донбасі, - Аваков 04 лютого 2021
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову 05 лютого 2021
Рада знову хоче змінити закон про держслужбу: що пропонується 05 лютого 2021
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
Байден: пройшли дні, коли США поступалися перед лицем агресії Росії 04 лютого 2021
В Україні повернуть "червону" зону карантину: хто туди потрапить і чому 05 лютого 2021
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо 05 лютого 2021

Це рішення скасовує черговий відхід адміністрації Трампа від міжнародних організацій та угод.

"Офіційні особи заявляють, що держсекретар Ентоні Блінкен і високопоставлений дипломат США в Женеві оголосять у понеділок, що Вашингтон повернеться до штаб-квартири в Женеві в якості спостерігача, щоб домагатися обрання в якості повноправного члена", - пише видання.

Рішення може викликати критику з боку консервативних законодавців і багатьох членів произраильского співтовариства. Представники адміністрації Трампа не раз критикували Рада з прав людини ООН за "упередженість" по відношенню до Ізраїлю, а також негативно висловлювалися у зв'язку з тим, що членами ради є Венесуела, Китай і Куба.

Нагадаємо, Байден своїм указом зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також Байден повернув у США в Паризьку кліматичну угоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
Читайте також
Байден залишить санкції для Ірану, щоб відновити переговори щодо ядерної програми
Штати оцінили вплив масочного режиму на рівень госпіталізації у країні
Прогноз погоди