У США з'явилися перші результати голосування в трьох штатах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп лідирує в перших двох штатах. Виборчі дільниці поки закрилися в Кентуккі, Індіані та Нью-Гемпширі.

Такі дані публікує The Washington Post.

Так, Трамп очікувано перемагає в Індіані і Нью-Гемпширі. Його опонент Джо Байдена з невеликим відривом перемагає в Кентуккі.

Попередні результати по штатам:

Індіана: Трамп - 62,8%, Байден - 35,3%

Кентуккі: Байден - 50,4%, Трамп - 48,0%

Нью-Гемпшир: Трамп - 61,5%, Байден - 38,5%

Як відомо, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.

Раніше повідомлялося, що в ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки з закликами залишатися вдома в день виборів.