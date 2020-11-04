У США з'явилися перші результати голосування в трьох штатах
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Кандидат у президенти США Дональд Трамп лідирує в перших двох штатах. Виборчі дільниці поки закрилися в Кентуккі, Індіані та Нью-Гемпширі.
Такі дані публікує The Washington Post.
Так, Трамп очікувано перемагає в Індіані і Нью-Гемпширі. Його опонент Джо Байдена з невеликим відривом перемагає в Кентуккі.
Попередні результати по штатам:
- Індіана: Трамп - 62,8%, Байден - 35,3%
- Кентуккі: Байден - 50,4%, Трамп - 48,0%
- Нью-Гемпшир: Трамп - 61,5%, Байден - 38,5%
Як відомо, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.
Раніше повідомлялося, що в ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки з закликами залишатися вдома в день виборів.