В США появились первые результаты голосования в трех штатах
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в первых двух штатах. Избирательные участки пока закрылись в Кентукки, Индиане и Нью-Гэмпшире.
Такие данные публикует The Washington Post.
Так, Трамп ожидаемо побеждает в Индиане и Нью-Гэмпшире. Его оппонент Джо Байден с небольшим отрывом побеждает в Кентукки.
Предварительные результаты по штатам:
- Индиана: Трамп - 62,8%, Байден - 35,3%
- Кентукки: Байден - 50,4%, Трамп - 48,0%
- Нью-Гэмпшир: Трамп - 61,5%, Байден - 38,5%
Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.
Ранее сообщалось, что в ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.