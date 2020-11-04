В США появились первые результаты голосования в трех штатах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в первых двух штатах. Избирательные участки пока закрылись в Кентукки, Индиане и Нью-Гэмпшире.

Такие данные публикует The Washington Post.

Так, Трамп ожидаемо побеждает в Индиане и Нью-Гэмпшире. Его оппонент Джо Байден с небольшим отрывом побеждает в Кентукки.

Предварительные результаты по штатам:

Индиана: Трамп - 62,8%, Байден - 35,3%

Кентукки: Байден - 50,4%, Трамп - 48,0%

Нью-Гэмпшир: Трамп - 61,5%, Байден - 38,5%

Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

Ранее сообщалось, что в ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.