США і Польща уклали угоду в сфері ядерної енергетики

У понеділок, 19 жовтня, Сполучені Штати і Польща уклали угоду про співпрацю в області розширення, модернізації та розвитку ядерної енергетичної програми Республіки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики США.

Перше у своєму роді угода являє собою міцну енергетичний зв'язок між США і Польщею.

Документ передбачає, що протягом наступних 18 місяців Сполучені Штати і Польща будуть разом працювати над звітом, що містить проект реалізації польської ядерно-енергетичної програми, а також можливі механізми фінансування.

" Це стане основою для довгострокового участі США і прийняття остаточного рішення польським урядом про прискорення будівництва АЕС в країні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в червні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над укладенням з Варшавою угоди про співробітництво в розвитку ядерної енергетики в Польщі.

Нагадаємо, на початку липня президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисячі військових і перекидання частини американських солдатів в Польщу.

Пізніше президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі, лідери підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн у сфері безпеки.