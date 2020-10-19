ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США і Польща уклали угоду в сфері ядерної енергетики

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 19 жовтня 2020 19:51
США і Польща уклали угоду в сфері ядерної енергетики Фото: прапор США (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 19 жовтня, Сполучені Штати і Польща уклали угоду про співпрацю в області розширення, модернізації та розвитку ядерної енергетичної програми Республіки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики США.

Перше у своєму роді угода являє собою міцну енергетичний зв'язок між США і Польщею.

Документ передбачає, що протягом наступних 18 місяців Сполучені Штати і Польща будуть разом працювати над звітом, що містить проект реалізації польської ядерно-енергетичної програми, а також можливі механізми фінансування.

"Це стане основою для довгострокового участі США і прийняття остаточного рішення польським урядом про прискорення будівництва АЕС в країні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в червні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над укладенням з Варшавою угоди про співробітництво в розвитку ядерної енергетики в Польщі.

Нагадаємо, на початку липня президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисячі військових і перекидання частини американських солдатів в Польщу.

Пізніше президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі, лідери підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн у сфері безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Польша енергетика
NEWS
В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
DAILY
Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді