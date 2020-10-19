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США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 19 октября 2020 19:51
США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики Фото: флаг США (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 19 октября, Соединенные Штаты и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики США.

Первое в своем роде соглашение представляет собой прочную энергетическую связь между США и Польшей.

Документ предусматривает, что в течение следующих 18 месяцев Соединенные Штаты и Польша будут вместе работать над отчетом, содержащим проект реализации польской ядерно-энергетической программы, а также возможные механизмы финансирования.

"Это станет основой для долгосрочного участия США и принятия окончательного решения польским правительством об ускорении строительства АЭС в стране", - говорится в сообщении.

Отметим, что в июне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над заключением с Варшавой соглашения о сотрудничестве в развитии ядерной энергетики в Польше.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи военных и переброске части американских солдат в Польшу.

Позже президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше, лидеры подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

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