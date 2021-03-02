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У США назвали умови виділення Україні додаткових 150 млн доларів допомоги

Автор: Ігор Литвиненко

В Пентагоні США назвали умову виділення Україні додаткових 150 мільйонів доларів допомоги в 2021 році. Для цього Україна повинна домогтися достатнього прогресу в ключових оборонних реформ.

Про це йдеться в заяві Пентагону США.

У США закликали Україну продовжувати проводити реформи, які посилюють цивільний контроль над збройними силами і модернізуватися оборонний сектор відповідно до принципів та стандартів НАТО.

"Інші 150 мільйонів доларів США в 2021 фінансовому році, виділені Конгресом США, будуть надані, коли Міністерство оборони у співпраці з Державним департаментом підтвердить, що Україна досягла достатнього прогресу в ключових оборонних реформ у цьому році", - зазначили в Пентагоні.

У США додали, що з 2014 року Україні було надано допомогу на суму більше 2 мільярдів доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що Пентагон розкрив деталі допомоги Україні. В пакет допомоги на 125 млн доларів не входять протитанкові комплекси Javelin.

Нагадаємо, в лютому Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні. Транш прийнятий в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки.

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