У середу комітет Ради розгляне закон про підвищення штрафів за неносіння масок

У середу, 4 листопада, комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності розгляне закон про підвищення штрафів за неносіння масок. Йдеться про законопроект №3891.

Про це заявив глава комітету Денис Монастирський у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Кількість захворілих говорить про необхідність запровадження додаткової адміністративної відповідальності за неносіння захисних масок у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті. Це законопроект №3891... Я пропоную представникам фракцій долучитися до роботи у комітеті. В середу якраз ми розглянемо його на комітеті", - зазначив нардеп.

Він пропонує розглянути документ у сесійній залі 5-6 листопада.

"Можливо, якщо будуть, щоб ми підготували пропозиції до другого читання. Або, якщо їх не буде, розглянули можливість прийняти його за основу та в цілому. Передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень. Давайте розглянемо, можливо у четвер-пятницю, цей законопроект у залі", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, у кінці жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект Кабінету міністрів про посилення відповідальності за відсутність маски. Відповідний законопроект був поданий ще у липні.

Як писало РБК-Україна, майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися тільки дві адміністративні одиниці.