ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Середня платіжка на газ буде менша на 500 гривень, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Понеділок 18 січня 2021 10:11
Середня платіжка на газ буде менша на 500 гривень, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів Україні сьогодні знизить тарифи на газ. Середня платіжка буде менша на 500 гривень.

Про це заявив на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 гривень меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявила, що готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Міністерство енергетики розробило проект рішення про обмеження ціни на газ для населення. Ціну на газ пропонується встановити не вище 6,99 гривні з 1 лютого 2021 року. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика платежи Ціна на газ
NEWS
В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр
DAILY
Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує