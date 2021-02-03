Через роки і за секторами: як можуть пройти українські вибори в ОРДЛО

Українські вибори після деокупації Донбасу можуть проходити секторально, якщо території звільнятимуться поступово. При цьому голосування до органів місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Віце-прем'єр зазначив, що в законопроекті про перехідний період говориться, що для виборів на звільненій території мають скластися конкретні умови. В тому числі, необхідно домогтися безпеки, забезпечити доступ до українських ЗМІ та конкуренцію політичних партій.

"Копенгагенський стандарт у сфері виборів неможливо виконати без деокупації, демілітаризації, роззброєння. Без цього проводити голосування безглуздо і навіть небезпечно, бо будь-яке незадоволення результатами волевиявлення призведе до повторної ескалації", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що, можливо, вибори будуть проходити секторально. Тобто, в районі, де вже виконано умови безпеки - демілітаризація і роззброєння.

"Вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться через два-шість років після деокупації (одночасно з місцевими виборами по всій країні), щоб вже місцеві органи влади займалися життєдіяльністю цих територій", - додав віце-прем'єр.

При цьому на національних виборах мешканці ОРДЛО зможуть голосувати, тільки зареєструвавшись як виборці на території, де вони проводяться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала напрацювати єдиний план щодо Донбасу.

РБК-Україна писало, що Україна згодна на вибори в ОРДЛО тільки після виведення незаконних збройних формувань і повернення контролю над своїм східним кордоном.