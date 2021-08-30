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Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 11:35
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Міністр юстиції України Денис Малюська взяв на роботу жінку з довічним позбавленням волі. Вона працює його радницею.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Спочатку Малюська написав пост у Facebook, в якому повідомив, що взяв на роботу "довічницю".

"Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - зазначив він.

РБК-Україна дізналось деталі цього призначення. Ім'я нового співробітника Мінюсту не назвали, але повідомили, що вона займає пост радниці голови Мінюсту.

"Працює онлайн на спеціально оборудуваному робочому місці, аналітика даних", - повідомило джерело.

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Денис Малюська
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