Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу женщину с пожизненным лишением свободы. Она работает его советницей.
Об этом сообщают источники РБК-Украина.
Сначала Малюська написал пост в Facebook, в котором сообщил, что взял на работу "пожизненника".
"Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - отметил он.
РБК-Украина узнало подробности этого назначения. Имя нового сотрудника Минюста не назвали, но сообщили, что она занимает пост советницы главы Минюста.
"Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - сообщил источник.